Schäuble: Blüm hat sich um unser Land verdient gemacht

Berlin (dpa) - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat den gestorbenen früheren Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm als «große Politikerpersönlichkeit unseres Landes» gewürdigt. In einem Kondolenzschreiben an die Witwe Blüms wies der CDU-Politiker am Freitag darauf hin, dass ihn und Blüm eine über die gemeinsame Zeit in den Regierungen von Helmut Kohl weit hinausgehende vertrauensvolle Zusammenarbeit verbunden habe. «In all den Jahren habe ich ihn als überzeugten Christdemokraten erlebt, der tief in der katholischen Soziallehre verwurzelt war, und ich habe seine Überzeugungskraft und Lust an der streitbaren Debatte sehr geschätzt.»

Von dpa