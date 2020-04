Krefeld Pinguine: Neuer Hauptgesellschafter bestätigt

Krefeld (dpa) - Die Krefeld Pinguine blicken wieder zuversichtlich in die Zukunft. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, ist ein neuer Geldgeber definitiv gefunden. Die «Save’s AG», ein Schweizer Unternehmen mit Sitz in Lugano, habe bereits in der vergangenen Woche 120 der 150 Gesellschaftsanteile an der KEV Pinguine Eishockey GmbH übernommen und sei damit neue Hauptgesellschafterin. Da in dieser Woche noch im Notarvertrag vereinbarte Details umgesetzt werden mussten, wurde der Deal erst am Freitag als perfekt verkündet.

Von dpa