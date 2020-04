Wuppertal (dpa/lnw) - Nach mehreren Schüssen auf die Wuppertaler Schwebebahn hat die Polizei einen 29-Jährigen als mutmaßlichen Schützen ermittelt. Der Mann wohne unmittelbar an den Schienen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr vermittelt.

Von dpa