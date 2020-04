Gefälschte SPD-Plakate: Urheber noch nicht gefunden

Dortmund (dpa/lnw) - Die Suche nach den Urhebern der gefälschten SPD-Plakate dauert an. Die Ermittlungen der örtlichen Polizeien laufen in Nordrhein-Westfalen jetzt bei der Polizei Dortmund zusammen, wie eine Sprecherin am Freitag sagte. In Dortmund waren am Donnerstag nach ihren Angaben 17 gefälschte Plakate entdeckt worden. In Essen wurden am Freitag noch drei weitere Plakate gemeldet. Es sei aber unklar, wann sie aufgehängt wurden, sagte ein Sprecher. Am Donnerstag waren dort laut NRW-SPD acht Plakate aufgefallen.

Von dpa