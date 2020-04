Angriff auf früheren Bundestagsabgeordneten: Anklage erhoben

Wallows 38 Jahre alte Lebensgefährtin soll den Angreifer von hinten angesprungen und zu Boden gebracht haben, woraufhin dieser sie in den Arm gebissen haben soll. Gemeinsam soll das Paar dann den 44-Jährigen fixiert haben, bis die alarmierte Polizei erschien.

Vor dem Angriff soll der arbeitslose Angeklagte, der zuletzt in Österreich gelebt hat, wiederholt versucht haben, mit Wallow in Kontakt zu kommen. Nach der Tat wurde der Mann zunächst in einer psychiatrischen Klinik untergebracht, befindet sich mittlerweile jedoch in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft geht in der Anklage nicht von einer eingeschränkten Schuldfähigkeit zur Tatzeit aus. Der Prozess soll voraussichtlich im Mai beginnen.