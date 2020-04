1495 Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt nachgewiesen

Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus auf 1495 gestiegen. Damit registrierte das Gesundheitsministerium am Samstag (Stand: 09.30 Uhr) 14 Fälle mehr als am vorherigen Nachmittag und 108 Fälle mehr als noch am Montag. Laut Ministerium wurden mit zehn die meisten neuen Nachweise aus der Börde gemeldet. Dort stieg die Zahl aller bekannten Fälle auf 130. Der Kreis meldete auch einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Toten in der Börde steigt damit auf fünf. Der Kreis Wittenberg meldete vier neue Coronavirus-Nachweise und kommt damit jetzt insgesamt auf 152.

Von dpa