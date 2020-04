77-Jähriger stirbt nach Stichen in den Hals

Münster (dpa) - Ein 77-Jähriger ist in Münster nach mehreren Stichen in den Halsbereich gestorben. Der Mann sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilten die Staatsanwaltschaft Münster und die Polizei mit. Polizisten nahmen am Samstagmorgen einen 51-jährigen Tatverdächtigen fest.