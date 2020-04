Kölns Geschäftsführer: Fußball «wichtiger sozialer Faktor»

Berlin (dpa) - Die Bundesliga-Funktionäre Simon Rolfes und Alexander Wehrle haben die gesellschaftliche Bedeutung eines möglichen Neustarts in der Fußball-Bundesliga betont. «Fußball kann auch ein bisschen dazu beitragen, für Zerstreuung zu Hause zu sorgen», sagte Bayer Leverkusens Sportdirektor Rolfes in einem am Samstag ausgestrahlten Beitrag der ARD-«Sportschau». Wehrle sprach von «ein bisschen Normalität in dieser für uns alle unfassbaren Krise». Die mögliche Ablenkung sei ein «ganz wichtiger sozialer Faktor, den wir da berücksichtigen müssen», sagte der Geschäftsführer des 1. FC Köln.

Von dpa