Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat eine Nachbesserung am Sicherheitskonzept des deutschen Fußballs zum Neustart der Bundesliga und der 2. Liga ausgeschlossen. «Mehr geht nicht», sagte Watzke am Sonntag in der Sendung «Wontorra - allein zu Hause» bei Sky.

Von dpa