Watzke: Schürrle-Rückkehr zum BVB unsicher

Dortmund (dpa) - Eine dauerhafte Rückkehr von Ex-Weltmeister André Schürrle (29) zum Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund erscheint trotz des auslaufenden Leih-Geschäfts mit Spartak Moskau unwahrscheinlich. «Ich denke, dass beide Seiten wissen, dass es keine einfache Geschichte werden würde. Da wird man ergebnisoffene Gespräche führen müssen, was das Beste für alle Seiten wäre», sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke (60) am Sonntag beim TV-Sender Sky. Schürrle hat noch einen Vertrag bis 2021 in Dortmund.

Von dpa