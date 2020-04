Kleinere Staus auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen

Wuppertal (dpa/lnw) - Zwei Auffahrunfälle haben am Montagmorgen für kleinere Staus auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen gesorgt. Auf der Autobahn 46 bei Wuppertal sei ein Wagen nicht mehr fahrbereit und blockiere den Verkehr, sagte ein Sprecher der Polizei. Laut dem WDR-Stauradar bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern. Auch auf der Autobahn 3 habe ein kleiner Unfall zu stockendem Verkehr geführt, so ein Sprecher der Autobahnpolizei Mülheim.