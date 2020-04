Kießling hofft auf Geisterspiele: «Titel nicht weniger wert»

Leverkusen (dpa/lnw) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Stefan Kießling erwartet keinen fundamentalen Umbruch im Fußball durch die Corona-Krise. «In den nächsten Monaten wird es Veränderungen geben, was Transfers, Ablöse und Gehälter angeht. Ich glaube aber, dass wir in ein oder zwei Jahren zusammensitzen und uns im Fußball wieder in dem Alltag befinden, wie er vor der Krise war», sagte der Referent Geschäftsführung Sport bei Bayer Leverkusen dem «Kicker» (Montag).

Von dpa