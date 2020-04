Straßen.NRW: Rheinbrücke wird durch Kündigung teurer

Straßen.NRW hatte den Vertrag mit dem österreichischen Konzern Porr für den Bau der Brücke am Freitag gekündigt. Der Landesbetrieb begründete das mit Mängeln an in China gefertigten Stahlbauteilen. Porr wehrt sich gegen die Vorwürfe. Schnell soll nun aber schon eine Neuausschreibung erfolgen.

Die Leverkusener Rheinbrücke gilt als eines der derzeit aufwendigsten Bauprojekte im deutschen Straßenwesen. Bereits seit Jahren ist die aktuelle Brücke marode und für Lastwagen gesperrt. Sie soll durch zwei neue Brücken ersetzt werden. Nach derzeitiger Planung wird sich die Fertigstellung der ersten nun bis September 2023 verzögern.