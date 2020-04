Maibaumverkauf in Mönchengladbach abgesagt

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Die Corona-Krise macht auch vor dem Maibaumverkauf im Hardter Wald in Mönchengladbach keinen Halt. Der für Donnerstag geplante Verkauf der jungen Birken findet nicht statt, sagte Revierförster Werner Stops am Montag. Weil der Andrang meist sehr groß sei, könne der Forstbetrieb den Schutz vor dem Virus nicht gewährleisten. Gleichzeitig warnte der Förster davor, unerlaubt selbst die Axt an die jungen Bäume zu legen: «In diesen Fällen wird Anzeige wegen Diebstahls erstattet», verdeutlichte Stops.