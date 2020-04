Hausexplosion: Bewohner soll an Gasleitung hantiert haben

Köln (dpa/lnw) - Nach der Explosion eines Hauses mit einem Toten in Köln gehen die Ermittler davon aus, dass der Bewohner an einer Gasleitung hantiert hat. Das ausströmende Gas habe schließlich zu der Explosion geführt, sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Montag. Ob der Mann dabei absichtlich handelte oder ob es ein Unfall war, wisse man nicht. Die «Bild»-Zeitung hatte berichtet.