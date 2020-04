Hochhauskomplex abgeriegelt: Corona-Testergebnisse erwartet

Grevenbroich (dpa/lnw) - Nach den Coronavirus-Tests bei 377 Bewohnern eines Hochhauskomplexes in Grevenbroich werden die Ergebnisse dazu am Dienstagmittag erwartet. Das sagte ein Sprecher des Rhein-Kreises Neuss am Morgen. Zudem laufen nach einem Leichenfund in dem Gebäudekomplex polizeiliche Ermittlungen. In der Wohnung eines 58-Jährigen, der seit längerem nicht gesehen wurde, fanden Einsatzkräfte am Montagnachmittag einen Toten.

Von dpa