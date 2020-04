Toter in abgeriegeltem Hochhaus identifiziert

Der Tote war am Montag von Einsatzkräften in der Wohnung gefunden worden. In dem Gebäudekomplex war zuvor ein Corona-Massentest nötig geworden, weil laut Behörden mehrere infizierte Bewohner die Quarantäne nicht eingehalten und Kontakt mit Nachbarn hatten. Die Ergebnisse dazu werden am Dienstagmittag erwartet.