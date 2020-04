Hochtief will wie geplant mehr Dividende zahlen

Trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie rechnet Konzernchef Marcelino Fernández Verdes damit, dass weiter in den Märkten investiert wird, in denen Hochtief unterwegs ist. Hochtief habe in Nordamerika, in der Region Asien-Pazifik und in Europa Zielobjekte im Wert von rund 600 Milliarden Euro identifiziert, sagte er. Sobald das Unternehmen die Folgen der Corona-Krise in seinen Märkten besser abschätzen könne, werde es die Gewinnprognose für 2020 gegebenenfalls aktualisieren.

Im Februar bei Vorlage der Jahreszahlen 2019 hatte sich Fernández Verdes für das laufende Jahr zuversichtlich gezeigt und für 2020 einen um Sondereffekte bereinigten Konzerngewinn von 690 bis 730 Millionen Euro angepeilt. Das wären bis zu rund neun Prozent mehr als im Vorjahr.