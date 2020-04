Kutschaty (51) hatte keinen Gegenkandidaten. Vor zwei Jahren hatte sich der ehemalige Landesjustizminister in einer Kampfkandidatur knapp gegen Marc Herter durchgesetzt.

Kutschaty wurde nach Angaben der SPD-Fraktion bei der ersten Präsenzsitzung seit dem Corona-Shutdown gewählt. Sie fand im Plenarsaal des Landtags statt, damit die Abgeordneten genug Abstand halten konnten. Die letzten Fraktionssitzungen hatten per Video stattgefunden.

Kutschaty hatte am Wochenende ein Internetvideo veröffentlicht, in dem er sich seinen Vollbart abrasiert - damit eine Schutzmaske passt. Auf einem Foto, das die SPD-Fraktion am Dienstag bereit stellte, war allerdings bereits wieder leichter Bartwuchs beim Fraktionschef zu erkennen.

Turnusmäßig wählte auch die FDP-Fraktion ihren Vorstand neu. Der wiedergewählte Fraktionschef Rasche (57) führt seit der Landtagswahl 2017 die Fraktion.