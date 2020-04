Düsseldorf (dpa) - Die Düsseldorfer EG hat Alexander Karachun verpflichtet. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mitteilte, erhielt der 25 Jahre alte Stürmer von den Kassel Huskies einen Vertrag bis 2021. Beim Club aus der DEL 2 waren dem gebürtigen Polen in der vergangenen Saison in 51 Partien 27 Treffer und 18 Vorlagen gelungen.

Von dpa