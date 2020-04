Bildungsverband: Rückkehr der Schüler «Mammutaufgabe»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) in NRW hat eine weitere schrittweise Rückkehr der Schüler in die Klassenräume als Mammutaufgabe bezeichnet. Die Kultusministerkonferenz (KMK) will deutschlandweit jeden Schüler möglichst bis vor Beginn der Sommerferien zumindest tageweise wieder in die Schulen zurückkehren lassen. Das sei in Nordrhein-Westfalen «nur gemeinsam, in enger Absprache und mit vielen individuellen Lösungen denkbar», sagte der Landeschef der Bildungsgewerkschaft, Stefan Behlau, nach dem KMK-Vorschlag am Dienstag.

Von dpa