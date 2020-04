Landwirtschaft hat Sorge vor trockenem Mai

Köln (dpa/lnw) - Trotz des ersten Regens seit Wochen ist die Sorge vor einem trockenen Mai in der Landwirtschaft groß. Neben der Trockenheit hätten viel Wind und kalte Nächte der Saat im April zu schaffen gemacht, sagte Bernhard Rüb von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. «Wir brauchen viel Wasser», sagte Rüb. Einige wenige Schauer würden zwar der frischen Saat helfen. Damit die Pflanzen gut wachsen können, müsse aber der gesamte Mai möglichst kühl und nass sein, so Rüb.

Von dpa