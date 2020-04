Brenntag hält trotz Corona-Krise an Dividendenhöhe fest

Essen (dpa) - Der Chemikalienhändler Brenntag will trotz der Coronavirus-Pandemie wie geplant eine Dividende zahlen. Das Brenntag-Management plane, weiterhin 1,25 Euro je Aktie an die Aktionäre und damit 5 Cent mehr als im Vorjahr auszuschütten, teilte der MDax-Konzern am Dienstag in Essen mit. Die Hauptversammlung will Brenntag am 10. Juni online abhalten. Anfang April setzte der Chemikalienhändler wegen der Coronavirus-Pandemie seine Jahresprognose aus.

Von dpa