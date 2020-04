Kölner Kunsthistorikerin leitet documenta archiv

Oberste-Hetbleck wird in ihrer neuen Funktion nun auch den Aufbau des documenta Instituts mitgestalten, das zunächst unter dem Dach der documenta in Kooperation mit dem Bund, dem Land Hessen, der Stadt Kassel und der Universität Kassel entsteht. Die 1978 geborenen Kunsthistorikerin ist Juniorprofessin für «Kunstgeschichte und Kunstmarkt»“ am Kunsthistorischen Institut der Universität in Köln. Darüber hinaus leitete sie von universitärer Seite das An-Institut Zentralarchiv für deutsche und internationale Kunstmarktforschung bis zu dessen Überführung in die Uni Köln.