Coronavirus: Rund 32 400 Corona-Infektionen und 1200 Tote

Düsseldorf (dpa/lnw) - Innerhalb eines Tages haben sich 254 Menschen in Nordrhein-Westfalen neu mit dem Coronavirus infiziert. Somit erhöhte sich die Anzahl der bestätigten Infektionen seit dem ersten Fall in NRW auf 32 414 am Mittwoch, wie das NRW-Gesundheitsministerium mitteilte. Weitere 29 Menschen starben, so dass sich die Anzahl der Verstorbenen seit Beginn der Pandemie auf 1200 in NRW erhöhte.

Von dpa