59-Jährige verliert Geld an Liebesschwindler aus Internet

Xanten(dpa/lnw) - Nachdem eine 59-Jährige bereits eine fünfstellige Summe Geld an eine vermeintliche Internet-Liebe verloren hatte, ist ein 36-Jähriger Mittäter in Xanten verhaftet worden. Der Mann wurde bei einer verabredeten fingierten Übergabe weiteren Geldes festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt worden, wie die Polizei Kleve am Mittwoch mitteilte.