Rheinkirmes abgesagt: Schausteller suchen Alternative

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Düsseldorfer Rheinkirmes als eines der größten Volksfeste in Nordrhein-Westfalen ist nun auch offiziell abgesagt. «Das Heimat- und Schützenfest mit der Größten Kirmes am Rhein wird dieses Jahr nicht stattfinden», sagte der Vorsitzende der St. Sebastianus-Schützen, Lothar Inden, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Mehrere Medien hatten zuvor über die Absage berichtet.

Von dpa