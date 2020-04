Corona: Arbeitsagentur informiert

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen Wochen tiefe Spuren auf dem nordrhein-westfälischen Arbeitsmarkt hinterlassen. Die Zahl der Unternehmen, die Kurzarbeit anmelden mussten, stieg innerhalb weniger Wochen auf Rekordniveau. Außerdem bremste die Pandemie die eigentlich übliche Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt aus. Was das für den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft im bevölkerungsreichsten Bundesland bedeutet und wie sich die Arbeitslosenzahlen im April entwickelt haben, darüber informiert am Donnerstag (10.15 Uhr) die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Düsseldorf.

Von dpa