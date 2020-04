Laschet: Wichtige Arztbesuche nicht aufschieben

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat davor gewarnt, wegen der Corona-Krise wichtige Arzt- und Krankenhaustermine aufzuschieben und so die eigene Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Von der Bund-Länder-Schalte mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag müsse ein Signal an Menschen mit anderen Krankheiten ausgehen, «die sich nicht ins Krankenhaus trauen, weil sie Corona-Patienten den Vorzug geben wollen», sagte Laschet der Deutschen Presse-Agentur am Rande einer Plenarsitzung des Landtags in Düsseldorf. «Meine Botschaft ist: Wer krank ist, kann, soll, ja muss zum Arzt gehen!»

Von dpa