NRW-Durchschnittsverdienst gestiegen

Düsseldorf (dpa) - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Vollzeitstelle in Nordrhein-Westfalen haben im vergangenen Jahr im Durchschnitt 53 439 Euro brutto verdient. Das waren 2,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistisches Landesamt am Donnerstag mitteilte. Fachkräfte verdienten demnach 3,2 Prozent mehr, für leitende Angestellte (plus +2,5 Prozent), ungelernte Kräfte (plus 2,4 Prozent) und angelernte Kräfte (plus 1,6 Prozent) fielen die Verdienststeigerungen niedriger aus.

Von dpa