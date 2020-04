«Prix Pantheon»: Preisträger werden im Oktober ermittelt

Bonn (dpa/lnw) - Die Verleihung des Kabarett- und Satirepreises «Prix Pantheon» ist auf Oktober verschoben worden. Inzwischen sei absehbar, dass es illusorisch sei, an den geplanten Terminen im Mai für die Vorentscheidung und das Finale dieser Kleinkunst-Olympiade festzuhalten, teilte das Pantheon Theater am Donnerstag mit. Zehn junge Künstler wie der Stand-Up-Comedian Amjad oder die Kabarettistin Erica Ratcliffe sind für den diesjährigen Jury- und Publikumspreis nominiert und sollen am 13. Oktober im Vorentscheid auf der Bühne stehen. Am 14. Oktober finden das Finale und die Preisverleihung statt. Außerdem vergibt das Pantheon Theater den Sonderpreis «Reif und bekloppt» für das Lebenswerk eines noch geheimen Kabarettisten.

Von dpa