Dortmund (dpa/lnw) - Im Dortmunder Zoo sind zwei kleine Rabengeier von Menschenhand aufgezogen worden. Die etwa fünf Wochen alten Küken wachsen nun in einer Aufzuchtstation für Greifvögel in Detmold mit anderen Geiern auf, wie die Stadt Dortmund am Donnerstag mitteilte.

Von dpa