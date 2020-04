Das Düsseldorfer Oberlandesgericht hatte den Kölner IS- Sympathisanten zu zehn Jahren Haft verurteilt. Das Urteil gegen seine mitangeklagte Ehefrau steht noch aus. Das Paar soll gemeinsam an der Bombe gebaut haben.

Der Tunesier hatte die Bombenbau-Aktivitäten zugegeben, aber bestritten, einen Anschlag in Deutschland geplant zu haben. Er habe sich lediglich Fertigkeiten für seine geplante Zeit beim IS in Syrien aneignen wollen.