Gasflaschen-Explosion zerstört Jagdkanzel

Schleiden (dpa/lnw) – In Schleiden bei Euskirchen ist eine Gasflasche in einer Jagdkanzel explodiert und hat sie komplett zerstört. Vorsätzliche Brandstiftung sei nicht auszuschließen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach hätten Jäger die Gasflasche in dem Unterstand abgestellt. Der nähere Ablauf war zunächst unklar. Bei der Explosion seien Teile des Aufbaus in die Luft geflogen. Augenzeugen hatten das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

