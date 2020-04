Laschet: Viele Intensivbetten wieder frei für Operationen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Grundsätzlich aufschiebbare Operationstermine können in Nordrhein-Westfalen wieder eher angesetzt werden. Bislang seien 40 Prozent der Intensivbetten in NRW freigehalten worden für Corona-Fälle, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf. Die aktuelle Entwicklung der Infektionszahlen ermögliche es aber, einen großen Teil davon wieder für Operationen in den Krankenhäusern einzusetzen. Wer krank sei, solle sich nicht scheuen, zum Arzt zu gehen, betonte Laschet.

Von dpa