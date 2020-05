Zusammenstoß auf Kreuzung: 18-Jähriger schwer verletzt

Hamminkeln (dpa/lnw) - Auf einer Kreuzung der Bundesstraße 70 bei Hamminkeln (Kreis Wesel) sind zwei Autos zusammengestoßen. Ein 18-Jähriger wurde bei dem Unfall am Samstagabend schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er hatte wohl das kreuzende Auto eines 38-Jährigen übersehen, der in Richtung Brünen fuhr. Auch der 38-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt, allerdings nicht schwer. Die beiden Männer wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle blieb für einige Zeit gesperrt.

Von dpa