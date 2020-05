Bünde (dpa/lnw) - Bei einem Dachgeschossbrand ist in der Nacht zu Sonntag in Bünde (Kreis Herford) ein Hausbewohner ums Leben gekommen. Helfer reanimierten den 51-Jährigen noch, er starb aber wenig später im Rettungswagen an den Folgen einer Rauchgasvergiftung, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zuerst hatte das «Westfalen-Blatt» berichtet.

Von dpa