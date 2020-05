Die Rheinländer sind neben den Fraport Skyliners Frankfurt, Alba Berlin und Bayern München der vierte Club, der das Turnier ausrichten will. Aus wirtschaftlichen Gründen hatte Bonn zuvor aber angekündigt, an dem Turnier gar nicht teilnehmen zu wollen. Ob sich das im Fall eines Zuschlags für Bonn ändert, ist noch unklar.

Anders als im Eishockey oder Handball, wo die Erstliga-Spielzeiten wegen der Corona-Krise abgebrochen wurden, will die Basketball-Bundesliga die Saison mit zehn von 17 Teams sportlich abschließen. Dazu ist ein Abschlussturnier ohne Zuschauer geplant. Dieser Ansatz muss noch von den Behörden und der Politik genehmigt werden. In einer Schaltkonferenz am Montag sollen die Konzepte der verschiedenen Bewerber verglichen werden.