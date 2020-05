Duisburg/Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Landgericht Duisburg stellt am Montag (9.30 Uhr) möglicherweise den Loveparade-Prozess ein. Einer der aufwendigsten Strafprozesse der Nachkriegszeit ginge damit nach knapp zweieinhalb Jahren am 184. Verhandlungstag ohne ein Urteil zu Ende.

In dem Prozess geht es um den Tod von 21 jungen Menschen bei der Loveparade in Duisburg im Juli 2010. Sie starben in einem Gedränge auf dem einzigen Zu- und Abgang des Veranstaltungsgeländes. Mehr als 650 Menschen wurden verletzt.

Angeklagt waren ursprünglich Mitarbeiter des Veranstalters Lopavent und der Stadt Duisburg wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Sie sollen schwere Planungsfehler begangen haben. Die Verfahren gegen die städtischen Mitarbeiter und einen Lopavent-Beschäftigten wurden im Februar 2019 wegen vermutlich geringer Schuld ohne Auflagen eingestellt.

Anfang April 2020 hatte das Landgericht die Einstellung des Verfahrens auch für die drei verbliebenen Angeklagten vorgeschlagen. Es begründete dies unter anderem mit zu erwartenden Corona-Einschränkungen und der drohenden Verjährung Ende Juli.

Staatsanwaltschaft und die verbliebenen drei Angeklagten haben bereits zugestimmt. Viele der 42 Nebenkläger sind dagegen - für eine Einstellung ist ihre Zustimmung allerdings rechtlich nicht erforderlich. Ein Einstellungsbeschluss wäre unanfechtbar.