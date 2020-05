Kleinkind stirbt bei Wohnungsbrand in Lennestadt

Lennestadt (dpa/lnw) - Bei einem Wohnungsbrand in Lennestadt (Kreis Olpe) ist ein Kleinkind ums Leben gekommen. Die Feuerwehr hatte den Jungen am Sonntagabend nach den Löscharbeiten entdeckt. Ob das Kind bereits tot gefunden wurde oder später seinen Verletzungen erlag, gab die Polizei am Montagmorgen nicht bekannt.