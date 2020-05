Gladbachs Raffael: «Wollen für immer in Deutschland bleiben»

Mönchengladbach (dpa) - Fußball-Profi Raffael (35) von Borussia Mönchengladbach will auch nach dem Ende seiner Karriere nicht nach Brasilien zurückkehren. «Meine Familie und ich wollen für immer in Deutschland bleiben, das ist unser Plan», sagte Raffael im Interview der «Rheinischen Post» (Montag). «Unsere vier Kinder sind hier geboren, meine Frau und ich fühlen uns total wohl in Deutschland», sagte der Offensivspieler weiter.