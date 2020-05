Schäden von 348 Millionen Euro durch Unwetter in NRW

Düsseldorf/Berlin (dpa/lnw) - Stürme, Hagel und Starkregen haben 2019 in NRW deutlich weniger Schäden verursacht als im Jahr davor. Waren es 2018 noch etwa 910 Millionen Euro, belief sich die Schadenssumme im vergangenen Jahr auf 348 Millionen Euro, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Montag mitteilte. Dies betreffe Schäden an versicherten Häusern und Hausrat sowie an Gewerbe- und Industriebetrieben.

Von dpa