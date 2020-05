Mutmaßliches Autorennen rast Streifenwagen entgegen

Köln (dpa/lnw) - Bei einem mutmaßlichen Autorennen in Köln sind zwei Brüder nachts ausgerechnet einer Polizeistreife entgegengerast. Den Beamten seien die Wagen aufgefallen, als diese «Stoßstange an Stoßstange» und mit aufheulenden Motoren aus der Gegenrichtung gekommen seien, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten wendeten in der Nacht zum Sonntag und stellten die Männer im Alter von 18 und 25 wenig später. «Sie hatten, mutmaßlich unfreiwillig, ihre Ziellinie in einer Sackgasse am Klärwerk Langel gefunden», hieß es.

Von dpa