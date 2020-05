Laschet: Corona-Krise belastet Frauen stärker

Düsseldorf (dpa/lnw) - Frauen werden nach Ansicht von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) durch die häuslichen Folgen der Corona-Krise stärker belastet. «Die Last in diesen Wochen, der Kinderbetreuung und des Homeoffice und der Vereinbarkeit und alles was sonst zu regeln ist, hat wieder stärker auf den Frauen gelegen», sagte der Ministerpräsident am Montag im Radiosender WDR2. Die Frage müssten auch die Familien selbst für sich beantworten.

Von dpa