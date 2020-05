Verbotener Besuch im Altenheim: Paar klettert über Zaun

Hattingen (dpa/lnw) - Ein Paar hat trotz Kontaktverbotes eine Angehörige im Seniorenheim in Hattingen besucht - mit Konsequenzen für beide Seiten. Wie die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis am Montag mitteilte, hatten die beiden Besucher eigens eine Leiter mitgebracht, um über einen Zaun zu klettern und so auf das Gelände des Altenheims zu gelangen. Einem Bericht der «WAZ» zufolge hatte eine Pflegerin das Fenster im Zimmer der Heimbewohnerin geöffnet. Als sie Minuten später zurückkam, standen auf der anderen Seite des Fensters zwei Personen ohne Mundschutz direkt vor dem Fenster der älteren Dame.

Von dpa