41 neue Corona-Todesfälle in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Coronavirus-Todesfälle in Nordrhein-Westfalen ist am Dienstag deutlich um 41 auf 1331 gestiegen. Das Landesgesundheitsministerium registrierte zudem 33 712 Infektionen mit dem Virus und damit 167 mehr als am Montag.