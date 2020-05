Corona-Krise verschärft Lokführermangel

Hagen (dpa/lnw) - Der Regionalverkehr in NRW wird zwar stufenweise wieder hochgefahren, doch das Coronavirus sorgt weiterhin für Einschränkungen: So werden auch in den kommenden Wochen wegen hohem Krankenstand und anhaltendem Personalmangel S-Bahnen beim Eisenbahnunternehmen Abellio ausfallen, sagte ein Sprecherin am Montag. Man arbeite aber intensiv an Ersatzkonzepten zur Entspannung der Lage.

Von dpa