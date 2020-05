Paketdienst überholt Polizisten: Mit Tempo 170 gestoppt

Paderborn (dpa/lnw) - Ein rasender Paketkurier mit Tempo 170 hat auf einer Bundesstraße ausgerechnet einen zivilen Wagen der Polizei überholt. Der 31-Jährige Fahrer war an einer Stelle der Bundesstraße 64 bei Paderborn an den Polizisten vorbeigerauscht, an der eigentlich eine Maximalgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometer vorgeschrieben ist. Die Beamten schlossen auf - ihr Tacho zeigte dabei satte 170 Kilometer pro Stunde an. Als der Paketbote dann auch noch verbotswidrig rechts an einem anderen Auto vorbeifuhr, zeigten ihm die Beamten die Kelle. Ihn erwartet ein Bußgeld von 300 Euro sowie ein Monat Fahrverbot.

Von dpa