Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen ist im laufenden Schuljahr jede neunte Lehrkraft 60 Jahre alt oder älter. Der Anteil der älteren Lehrkräfte variiert je nach Schulform stark, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Den höchsten Anteil haben die älteren Lehrkräfte an den Freien Waldorfschulen mit 27,8 Prozent. Gefolgt von den Hauptschulen mit 22,1 Prozent.

Von dpa