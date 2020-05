Vierjährige in von Kleintransporter erfasst: Tot

Niederkassel (dpa/lnw) - Ein vier Jahre altes Mädchen ist mit seinem Tretroller in Niederkassel (Rhein-Sieg-Kreis) von einem Kleintransporter erfasst worden und gestorben. Nach ersten Erkenntnissen habe das Mädchen ohne sich zu vergewissern, ob ein Fahrzeug kommt, mit seinem Roller die Straße überquert, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagabend. Dabei sei die Vierjährige von dem Lkw erfasst worden. Das Kind starb noch an der Unfallstelle.